Аршавин заявил, что надеется на продолжение карьеры Чистякова в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова.

«Чистяков? Надеюсь, что все будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 28-летний защитник был отстранен от тренировок с основной командой «Зенита» после неудачной игры в матче с «Ахматом» (1:2). В той встрече он был заменен уже на 32-й минуте. Однако вскоре «сине-бело-голубые» сообщили о возвращении Чистякова в основную команду.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.