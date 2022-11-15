Хомуха рассказал, как создать конкуренцию в РПЛ

Бывший тренер молодёжной национальной команды Дмитрий Хомуха назвал способы формирования конкуренции в Российской премьер-лиге.

«Искусственные методы ни к чему хорошему не приведут. Здесь просто нужно, чтобы на рынке появилось две-три команды с такими же финансовыми возможностями. Тогда они реально смогли бы конкурировать с «Зенитом», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По мнению эксперта, огромным плюсом «сине-бело-голубых» является имидж, который позволяет приглашать качественных иностранных футболистов.

Напомним, что «Зенит» выиграл последние четыре сезона Российской премьер-лиги. В текущей кампании подопечные Сергея Семака находятся на первом месте, уйдя на перерыв с отрывом в шесть баллов от «Спартака».