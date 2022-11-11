Агент: Савичу нравится работать с Талалаевым в «Торпедо»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, высказался о работе игрока с наставником Андреем Талалаевым.

«У Савича нет никаких проблем с Талалаевым, ему нравится работать много и жестко. Тренер сам говорил, что с этим набором футболистов он сможет выстроить отличную команду», — цитирует слова Идризовича «РБ Спорт».

Агент считает, что новому тренеру необходимо время для того, чтобы лучше изучить команду, игра «Торпедо» претерпит изменения после зимней паузы.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 11 матчах за «Торпедо», в которых получил пять желтых карточек.