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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист: «Караваев был одним из лучших в Нидерландах»

19 Ноября 2022 • 15:02 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс поделился мнением о защитнике «Зенита» Вячеславе Караваеве, который ранее выступал за «Витесс».

Ламмерс считает, что россиянин был одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов, независимо от того, кто тренировал команду. Напомним, что Караваев успел поработать с российским специалистом Леонидом Слуцким.

«Он играл на одинаковом уровне до Слуцкого, во время его тренерства и после ухода Лео. Вячеслав был выдающимся в Нидерландах», — приводит слова журналиста Sport24.

Также Ламмерс отметил, что «Витесс» заработал хорошие деньги на продаже Караваева в «Зенит» осенью 2019 года. Напомним, что сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

В общей сложности за коллектив из Нидерландов российский защитник провёл 65 матчей, в которых забил два мяча и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Витесс Вячеслав Караваев Лекс Ламмерс
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