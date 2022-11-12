«Зенит» всё же вскрыл оборону «Торпедо»

В матче 17-го тура Премьер-лиги «Торпедо» играет против «Зенита». На протяжении полутора таймов «автозаводцы» сдерживали натиск чемпионов, и всё же счёт был открыт. На 70-й минуте Клаудиньо сыграл по вертикали на ход Малкома, который оказался один на один с Егором Бабуриным и реализовал свой момент.

Счёт 1:0 позволяет «Зениту» рассчитывать на семиочковый отрыв от идущего на втором месте «Ростова», «Торпедо» же рискует и дальше остаться с 6 очками в активе. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.