Рианчо: «Думаю, «Зенит» с Каррерой станет ещё сильнее»

Бывший помощник экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры Рауль Рианчо прокомментировал заявление итальянского специалиста о том, что он готов возглавить любой топовый российский клуб.

По мнению Рианчо, итальянский тренер сможет добиться успеха с любой командой РПЛ, поскольку прекрасно знаком с нашим чемпионатом.

«Каррера — отличный тренер и опытный специалист. Думаю, «Зенит» с ним станет ещё сильнее», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» смогли стать чемпионами России впервые за 16 лет.