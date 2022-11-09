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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Думаю, «Зенит» с Каррерой станет ещё сильнее»

09 Ноября 2022 • 16:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший помощник экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры Рауль Рианчо прокомментировал заявление итальянского специалиста о том, что он готов возглавить любой топовый российский клуб.

По мнению Рианчо, итальянский тренер сможет добиться успеха с любой командой РПЛ, поскольку прекрасно знаком с нашим чемпионатом.  

«Каррера — отличный тренер и опытный специалист.  Думаю, «Зенит» с ним станет ещё сильнее», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» смогли стать чемпионами России впервые за 16 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Массимо Каррера Рауль Рианчо
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