Тренер молодёжной команды «Зенита» рассказал, что никогда не общался с Семаком

Тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв признался, что лично не знаком с главным тренером первой команды петербургского клуба Сергеем Семаком.

По словам Коноплёва, сейчас нет никакой необходимости контактировать с 46-летним специалистом, но если она возникнет, он всегда открыт для разговора.

«Мне понятно, что я должен делать на данном этапе. Если бы у меня было непонимание ситуации, то это другое. Если потребность во встрече возникнет, то я её добьюсь», — цитирует Коноплёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Семак возглавляет «сине-бело-голубых» с 2018 года. Под его руководством петербуржцы четырежды выигрывали чемпионат России.