Радченко прокомментировал отстранение Чистякова от тренировок с «Зенитом»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на информацию об отстранении Дмитрия Чистякова от основной команды «сине-бело-голубых». Ранее об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

«Надо у руководства спрашивать, по какой причине Чистякова отстранили. Вряд ли из-за того, что у него вчера не получилась игра», — цитирует Радченко «РБ Спорт». По словам тренера, он никогда не видел, чтобы футболиста отстраняли за одну неудачную игру.

В этом сезоне Чистяков принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 39 очков после 16 туров.