Бояринцев: «Дзюба ещё может пошуметь в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках нового места работы.

Бояринцев не верит в то, что Дзюба решится завершить игровую карьеру в 34 года, поскольку, по мнению эксперта, он ещё способен принести пользу в РПЛ.

«Если у Артёма остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что интерес к бывшему игроку сборной России проявляют московские клубы «Торпедо» и «Локомотив». Также не исключён переход Дзюбы и в один из итальянских клубов, где в услугах опытного нападающего заинтересована «Венеция».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.