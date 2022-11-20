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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Дзюба ещё может пошуметь в РПЛ»

20 Ноября 2022 • 11:23 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках нового места работы.

Бояринцев не верит в то, что Дзюба решится завершить игровую карьеру в 34 года, поскольку, по мнению эксперта, он ещё способен принести пользу в РПЛ.

«Если у Артёма остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что интерес к бывшему игроку сборной России проявляют московские клубы «Торпедо» и «Локомотив». Также не исключён переход Дзюбы и в один из итальянских клубов, где в услугах опытного нападающего заинтересована «Венеция».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев Артём Дзюба
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