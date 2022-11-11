Канчельскис: «Зенит» — чемпион, а за медали будет борьба»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» – чемпион, а за второе и третье места будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». «Зенит» уже давно чемпион, можно их поздравить хоть сейчас», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт отметил, что все команды теряют очки, но золотые медали «Зенита» в этом сезоне уже не обсуждаются.

После 16 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 39 очков. Его преследователями являются «Спартак» (33), «Ростов» (32) и ЦСКА (29).