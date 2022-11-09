Малафеев — о Чистякове: «От ошибок никто не застрахован»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию защитника Дмитрия Чистякова в санкт-петербургском клубе.

«От ошибок никто не застрахован. Я не знаю ни одного футболиста, который бы не ошибался», — заявил Малафеев «Чемпионату».

По словам эксперта, даже самые высококлассные футболисты иногда не забивают в стопроцентных моментах. Если у Чистяков после этой ситуации не возникнет проблем в психологическом плане, то он сможет продолжить свою карьеру в стане «сине-бело-голубых», добавил экс-голкипер.

28-летний защитник провел в этом сезоне девять матчей с учетом всех турниров.