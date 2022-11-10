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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Все команды поняли, что судьи — это не главное, а главное — игра»

10 Ноября 2022 • 15:43 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Известный журналист Геннадий Орлов поделился мнением о реакции команд РПЛ на судейство в нынешнем сезоне. Эксперт считает, что у нас слишком сильно заостряют внимание на ошибках арбитров, хотя они есть во всех чемпионатах, но сейчас все стали немного спокойнее.

«Спартак», который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Так же и у «Зенита». Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра», — приводит слова Орлова Sport24.

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая «Спартак» (2-е место) на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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