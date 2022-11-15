Селюк: «Геркус набрал в «Торпедо» сбитых лётчиков»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах московского «Торпедо» в нынешнем сезоне.

Напомним, на данный момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков в 17 турах.

По мнению агента, «Торпедо» не сумеет выбраться из зоны вылета, поскольку нынешний президент клуба Илья Геркус укомплектовал состав команды сбитыми лётчиками. Селюк также отметил, что в нынешней ситуации не поможет москвичам даже Андрей Талалаев, возглавивший «автозаводцев» в октябре.

«Геркус пришёл в «Торпедо» и на два миллиона евро купил игроков. Но все, кто приехал, югославы и прочие – это просто сбитые лётчики», — цитирует Селюка Metaratings.