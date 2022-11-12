Семак объяснил отсутствие Чистякова в составе на матч с «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- У Клаудиньо был и есть небольшой мышечный дискомфорт, который ему не позволил полноценно тренироваться прошлую неделю. Андрей Мостовой в свою очередь вышел в матче хорошо, забил мяч и мог забить еще. Поэтому по совокупности фактор сегодня Андрей начнет в стартовом составе.

- Чистяков пока вне стартового состава. Клин клином решили не вышибать?

- Сложная для него неделя с точки зрения эмоционального состояния. Поэтому у нас на сегодняшний день есть три центральных защитника, Чистяков, Алип и Ловрен. По Ловрену вопросов нет, а по поводу Чистякова и Алипа - в прошлой игре получил шанс Дима, в этой - Алип. Я думаю, что здоровая конкуренция еще никому не мешала.