Агент: Чистяков хочет остаться в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрий Чистяков, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Дима всегда мечтал играть в «Зените» и все делал, чтобы вернуться в родной клуб. Он прошел длинный, путь, для него ничего не поменялось. Он любит этот клуб и хочет за него играть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

По словам агента, игрок хочет всем доказать, что его ошибка оказалась лишь случайностью, но сейчас каждое его действие будут рассматривать под микроскопом.

В текущем сезоне 28-летний Чистяков принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.