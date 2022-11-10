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Агент: Чистяков хочет остаться в «Зените»

10 Ноября 2022 • 14:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрий Чистяков, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Дима всегда мечтал играть в «Зените» и все делал, чтобы вернуться в родной клуб. Он прошел длинный, путь, для него ничего не поменялось. Он любит этот клуб и хочет за него играть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

По словам агента, игрок хочет всем доказать, что его ошибка оказалась лишь случайностью, но сейчас каждое его действие будут рассматривать под микроскопом.

В текущем сезоне 28-летний Чистяков принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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