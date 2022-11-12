Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Торпедо».

«Мне в какой-то степени за «Торпедо» именно понравилось наблюдать больше. Они боролись. Перед матчем я понимал, что «Зенит» - явный фаворит, но думал, что «Торпедо» даст бой. Так оно и получилось. До 70-й минуты «торпедовцы» держались. Понятно, что у них не было множества моментов, но у них получалось играть с «Зенитом».

Потом уже сказался класс «Зенита» всё-таки. Когда был забит второй мяч, то стало понятно, что исход игры решен. Для «Зенита» победить было очень важно после осечки в прошлом туре. Всё-таки уйти на паузу, имея +4 очка или +6 - это большая разница. Всё-таки задел у «Зенита» есть перед «Спартаком» и «Ростовом». Сыграй питерцы вничью, и запаса бы не было. Понятно, что победа есть победа, но все же многие ждали разгрома в одну калитку, а получился тяжёлый матч. Всё-таки решило исполнительское мастерство, игроков «Торпедо» чуть-чуть не хватило», - сказал Деменко.