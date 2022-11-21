Оздоев: «Осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал ещё в феврале»

Бывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал свое мнение об уходе из петербургского клуба.

«Осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал ещё в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов. Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате», — заявил хавбек турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в интервью изданию Sport24.

Также Оздоев отметил, что никогда не жалел об итоговом выборе, а также поблагодарил петербургский клуб, в котором, по словам Магомеда, было сделано всё для статуса сильнейшего коллектива страны.

Напомним, что полузащитник покинул «Зенит» после нынешнего сезона, выиграв в футболке «сине-бело-голубых» четыре последних розыгрыша Российской премьер-лиги.