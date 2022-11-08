Лунёв — о споре с «Зенитом»: «Те деньги, которые мне должны, они обязаны выплатить»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне игрок леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал о спорах с клубом из Санкт-Петербурга по поводу невыплаченных премиальных за сезон-2020/2021.

По мнению 30-летнего голкипера, после этой истории все мосты с «Зенитом», скорее всего, сожжены. Также Лунёв рассказал, как относится к обвинениям со стороны болельщиков «бело-голубых» в рвачестве.

«Они вправе так думать. Но ни о каком рвачестве не может идти и речи. Те деньги, которые они мне должны, они обязаны выплатить. А то, что они не выплачивают, говорит об их порядочности. То, что я выступил с открытым письмом, — это всего лишь одна из возможностей защитить себя», — приводит слова Лунёва Sport24.

Лунёв выступал за «Зенит» в период с 2017 по 2021 год. В составе петербуржцев голкипер стал трёхкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок страны.