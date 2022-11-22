В «Зените» высказались об интересе «Фламенго» к Клаудиньо

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Фламенго» к полузащитнику «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

«Интерес «Фламенго» к Клаудиньо? Не в курсе. Никто из клуба с нами не связывался», — цитирует Медведева Sport24.

Действующий контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Цвета клуба из Санкт-Петербурга футболист защищает с прошлого сезона. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 18 матчей, забив в них три гола и отдав восемь результативных передач.