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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «Невозможно найти команду, которая всё время бы выигрывала»

21 Ноября 2022 • 17:00 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

Специалист заявил, что недонастроя со стороны петербуржцев на эту игру не было, объяснив неудачу другими факторами. Семак считает, что второй тайм «сине-бело-голубые» провели хорошо и смогли создать достаточно опасных моментов у ворот соперника, но бывает так, что даже при таком выступлении одержать победу не удаётся.

«Невозможно найти команду, которая всё время бы выигрывала. Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Ахмат
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