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Гаджиев – о Каррере: «Мне неизвестно, как он провёл последние два года»

11 Ноября 2022 • 20:49 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
Через 18 ч. 40 мин.

Бывший главный тренер раменского «Сатурна», нижегородской «Волги» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова итальянского специалиста Массимо Карреры касательно российских топ-клубов.

«В «Спартаке» Каррера показал себя неплохо, но мне неизвестно, как он провёл последние два года. ЦСКА и «Зенит» сейчас возглавляют хорошие специалисты. Эти команды в данный момент не нуждаются в тренерах», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Бывший главный тренер «красно-белых» в сезоне 2016-2017 годов сумел принести команде первые золотые медали чемпионата России за 16 лет. Количество домашних побед в том сезоне составило 93,33%. Немногим позже, в том же году, «Спартак» под руководством Массимо Карреры впервые в истории клуба сумел одержать победу в Суперкубке России.

В нынешнем сезоне команды, о которых идёт речь, выступают весьма успешно. После 16 проведённых туров чемпионата страны «Зенит», имея в своём активе 39 баллов, возглавляет турнирную таблицу, «Спартак» с 33 очками идёт вторым, ЦСКА с 29 баллами располагается на четвёртом месте. Главным конкурентом команды из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство многие футбольные эксперты называют именно «красно-белых». После ухода из «Спартака» Каррера возглавлял греческий АЕК и итальянский «Бари».

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Евро-Футбол.Ру,
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