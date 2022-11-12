​«Зенит» обновил рекорд в играх РПЛ с командами из Москвы

В последнем матче Премьер-лиги в 2022 году «Зенит» в «Лужниках» обыграл «Торпедо» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Малком и Клаудиньо.

«Зенит» обновил свой личный рекорд – «сине-бело-голубые» не проигрывают в Премьер-лиге командам из Москвы на протяжении 20 матчей. 15 из них были выиграли, а 5 завершились вничью.

Рекорд чемпионатов России по матчам без поражений в играх с клубами из Москвы имеет «Спартак». В девяностых годах «красно-белые» выдали серию из 29 дерби без поражений.

В следующий раз в Премьер-лиге с командой из Москвы «Зенит» встретится уже весной. Во второй половине марта питерцы сыграют против ЦСКА на выезде.