Гордеев: «Торпедо» нужен Дзюба

Экс-тренер «Торпедо» Андрей Гордеев поделился мнением о возможном подписании «автозаводцами» нападающего Артёма Дзюбы.

«Торпедо» нужен форвард, тем более такой, как Артём. Я думаю, это была бы неплохая синергия: и для игрока, и для клуба», — заявил Гордеев «РБ Спорту».

По мнению эксперта, проблема кроется в том, что никто не знает состояние Дзюбы на данный момент, сохранилась ли у него мотивация продолжать профессиональную карьеру, но его лидерские качества могут объединить команду и повести ее за собой.

Напомним, 34-летний российский форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор», в котором провел пять матчей и забил один гол.