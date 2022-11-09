Клаудиньо рассказал, как относится к Fan ID

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, как относится к введению в российском футболе системы Fan ID.

«Будет грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдет со стадиона. Болельщики - наш 12-й игрок. Мы играем для них, без их поддержки нам будет непросто», - передает слова бразильского легионера издание «Чемпионат».

Fan ID – паспорт болельщика, который нужен для прохода на матчи Премьер-лиги.

Перед зимним перерывом командам осталось провести один тур в РПЛ. «Зенит» сыграет на выезде против московского «Торпедо». Встреча состоится в Москве 12 ноября.