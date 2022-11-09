Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо рассказал, как относится к Fan ID

09 Ноября 2022 • 13:11 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, как относится к введению в российском футболе системы Fan ID.

«Будет грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдет со стадиона. Болельщики - наш 12-й игрок. Мы играем для них, без их поддержки нам будет непросто», - передает слова бразильского легионера издание «Чемпионат».

Fan ID – паспорт болельщика, который нужен для прохода на матчи Премьер-лиги.

Перед зимним перерывом командам осталось провести один тур в РПЛ. «Зенит» сыграет на выезде против московского «Торпедо». Встреча состоится в Москве 12 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
13:26 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о будущем Паршивлюка
13:17 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо назвал фаворитов ЧМ-2022
13:11 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо рассказал, как относится к Fan ID
13:03 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Нобоа глупо отказывать «Зениту» 1
12:55 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос об уходе Тюкавина из «Динамо»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о легионерах в «Зените»: «Их очень много, должны играть русские»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Петржела — об отстранении Чистякова: «Это ненормально, так не делается»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Каррера не против возглавить ЦСКА или «Зенит»? Он поедет в Россию лишь за деньгами» 1
11:47 · Россия. Премьер-лига
Названы судьи матчей «Локомотив» - «Спартак» и «Динамо» - ЦСКА
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «У меня были предложения от европейских и бразильских клубов»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир — о Дзюбе: «Если он решит поиграть в австралийском чемпионате, это не так просто»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Два игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии
10:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов принёс извинения Чистякову и «Ахмату»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Лещук — о поражении от «Ростова»: «Нам не повезло, в любой другой день мы бы их обыграли»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо высказался о возможном выступлении за сборную России
Все новости
Рекомендуем