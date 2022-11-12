«Торпедо» ещё не выигрывало и даже не забивало в чемпионате при Талалаеве

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры. Это был уже пятый матч команды при новом наставнике Андрее Талалаеве, который ранее был уволен из «Ахмата» - и пятое поражение кряду.

Более того, во всех пяти матчах команда даже не смогла забить хотя бы гол - 0:1 с московским «Локомотивом», 0:1 с «Ахматом», 0:1 со «Спартаком», 0:2 с «Крыльями Советов» и нынешние 0:2 с «Зенитом». Последним тренером в РПЛ, команда которого всухую проиграла первые пять матчей после его назначения, был Сергей Передня со «СКА-Хабаровск» в 2018 году.