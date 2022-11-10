Масалитин — о бывших легионерах ЦСКА: «Те люди в ЦСКА феерили и давали результат, а эти в «Зените» хорошо играют»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил легионеров «Зенита» с иностранцами «армейской» команды, которые выступали в России раньше.

Ранее экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Жо, Вагнер Лав и Карвальо сильнее тех бразильцев, которые сейчас выступают за «Зенит».

Масалитин считает, что сравнивать легионеров из разных времён не имеет никакого смысла, поскольку с тех пор уровень чемпионата России заметно упал.

«Нельзя сравнивать легионеров, которые играли в то время и сейчас, тем более, когда уровень футбола стал ниже. Те люди в ЦСКА феерили и давали результат, а эти в «Зените» хорошо играют», — цитирует Масалитина Metaratings.

После 16 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 12 ноября, против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.