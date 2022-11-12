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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Мы злые, характерные, но нам немного не хватает мастерства в завершающей стадии»

12 Ноября 2022 • 16:35 Комментировать (1)
Торпедо Москва
0:0
Зенит
перерыв

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Нам всем прекрасно известно, что вы энергией всегда можете зарядить команду. Становится ли она, как вам видно на тренировках, всё злее и злее, когда что-то не получается из тура в тур?

- Она не только на тренировках, но в играх становится злее. Например, в прошлом туре мы стали лучшими по прессингу во всей лиге, но это не помогло нам обыграть «Крылья Советов», надо было забивать голы. Мы злые, характерные, но нам немного не хватает мастерства в завершающей стадии.

- По поводу состава. Сегодня куча наблюдений. Что с Кожемякиным?

- У него повреждение, Олег очень хорошо тренировался, и если вы обратили внимание, в последних играх он больше всего полезных действий сделал в нашей команде. Он в хорошей форме находится, а это всегда опасно, когда игроки близки к оптимальной форме. Происходят такие мелкие недуги. Но я думаю, к играм Кубка он подойдет.

- Но в остальном попытались сегодня пофантазировать? Если правильно понимаю, он будет в нападении играть? Такая форма атаки?

- Мы попробовали всех нападающих, всех, которые есть в нашем распоряжении. К сожалению, пока голов нету, поэтому  продолжаем искать рабочие варианты для того, чтобы огорчить соперника.

- Появление Бабурина в стартовом составе - это потому что он петербуржец, может быть дополнительный настрой?

- Поэтому тоже. У нас и он, и Симонян имеют петербургские корни, поэтому мы это тоже учитываем при определении состава и плана на игру.

- Смольников сегодня будет выше играть сегодня?

- Мы увидим, у нас взаимозаменяемые фланги, один может сыграть выше, другой - ниже, поменяться позициями по ходу матча, потому что держать такой фланг, как левый фланг у «Зенита» - это достаточно сложная задача

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Торпедо Москва Андрей Талалаев
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Комментарии (1)
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wild cat
12 Ноября 2022 в 17:10
злыя..таво и глиди пакусают..))
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