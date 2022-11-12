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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» додавил худшую команду РПЛ и сохранил уверенный отрыв в чемпионате

12 Ноября 2022 • 18:22 Комментировать (6)
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен
«Зенит» гостил у «Торпедо» в рамках 17-го тура чемпионата России.
Протокол игры  
Торпедо Москва0:2Зенит
  70'Малком Филипе (0:1)
  81'Клаудиньо (0:2)
Бабурин ЕгорНетфуллин РавильЛе Таллек Дамьен  77'Прошкин ЕгорСамсонов Артём Владимирович  44' 46' (Турищев Максим ( 46') Роганович БоянЕнин ИванРязанцев Александр 76' (Рейхмен Богдан ( 76') Смольников ИгорьЭркинов Хожимат 46' (Лебеденко Игорь ( 46') Караев Давид 46' (Султонов Мухаммад ( 46'Шапич Стефан 73')
Запасные: Коста МаркЧурич МариоДовбня АлександрКаймаков МихаилЛаптев ДенисСимонян Артём
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянАлип НуралыДуглас СантосМалком Филипе 79' (Мантуан Густаво ( 79') Кузяев Далер 88' (Бакаев Зелимхан ( 88') Барриос ВильмарВендел Маркус 87' (Ерохин Александр ( 87') Мостовой Андрей 63' (Клаудиньо ( 63') Сергеев Иван 64' (Кассьерра Матео ( 64')
Запасные: Королёв ГеоргийЧистяков ДмитрийСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилКуарезма Иван
12 ноября. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

 

Первая с отрывом команда чемпионата против последней с отрывом команды чемпионата. «Торпедо» ещё и не повезло, время для встречи с «Зенитом» откровенно неподходящее. В прошлом туре «Ахмат» оборвал тысячу серий чемпиона, обыграв его в Санкт-Петербурге. Теперь Малком и Вендел должны завершить осеннюю часть чемпионата на мажорной ноте в гостевом матче против «Торпедо».

Однако москвичи были против. Промозглая московская погода встретила «Зенит» вроде бы родными нотками, преимущество питерцы захватили, а далее развить его никак не могли. Территория была за гостями, атаковали они чаще, но скоростей и острых передач катастрофически не хватало. Уныло смотрел за всем этим Клаудиньо, довольно неожиданно оставшийся в запасе, а Малком и Вендел больше мучились, чем играли.

Хоть какой-то остроты «Зенит» дал под конец первого тайма, просто вычеркнув 40 минут до этого. Вендел и Сергеев убежали два в одного, бразилец своевременной передачей превратил ситуацию в чистый выход один на один для Ивана, однако форвард «Зенита» ткнул мяч аккурат в корпус голкиперу «Торпедо». Следом ещё момент получил Сергеев, из пределов штрафной площади пальнув в сетку с внешней стороны.

«Торпедо» на фоне чемпиона смотрелось неплохо, но второй тайм Талалаев начал с тройной замены. Турищев, Лебеднко и Султонов вышли вместо Самсонова, Эркинова и Караева, а сценарий матча никоим образом не изменился. Опять территориальное преимущество «Зенита» при минимальных скоростях. Мучения чемпиона в «Лужниках» продолжались. После часа игрового времени устал за этим смотреть уже и Семак, выпустивший Клаудиньо и Кассьерру вместо Мостового и Сергеева.

Именно свежие игроки и сделали результат. Матео стянул на себя внимание трёх защитников, Клаудиньо откликнулся на передачу Малкома и с дуги штрафной площади вернул соотечественнику на точку пенальти. Малком выскочил на убойную позицию и легко пробил мимо Егора Бабурина – 0:1. Тут же мог залетать и второй, но выход Вендела и Кассьерры два в ноль загубил шикарный подкат защитника, прервавшего передачу на пустые ворота и к тому же отыгравшего в руки голкиперу. А в ответ случился шикарный удар Нетфуллина, который Кержаков в прыжке парировал у штанги.

Добил хозяев Клаудиньо. За 10 минут до конца матча откликнулся он на передачу Мантуана и с угла вратарской пробил точно в «шестёрку» - 0:2. Не так ярко, но всё-таки победил «Зенит», сделав самое главное. Питерцы могут не оглядываться на конкурентов, минимум 6 очков отрыва будет у действующего чемпиона на старте весенней части РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит
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Комментарии (6)
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только не мясо
12 Ноября 2022 в 18:46
Да ужжж... Будем считать что 3-й сорт - не брак! Это я о качестве игры...) Тем не менее - Всех Зенитчиков с победой!)
CERG
12 Ноября 2022 в 19:07
Красная цена)
wild cat
12 Ноября 2022 в 18:38
усех пачитатилеф СБГ с яркай пабедай ! ЗЕНИТ ты где? энта ни тренирский штап..а какоя та пахароная бюро..)) харашо хоть наш пирспиктивнай и мудрай тренир паказал сваю гинитальнасть и запустил свежыи силы..катораи и зделали игру..)) так што усё пучком..прадалжаим лидиравать в энтим ни прастом и полнам интриги чимпианати..)) ышо рас фсех с ПАБЕДАЙ !!!
ингерман
12 Ноября 2022 в 18:27
ай не хфуцболе а пазорище.. ели-ели дадавили тарпеду каторая 2 ногами без шанецов в пердиве.. ну этаж надово.. а как мастак с сергиевым сыграли.. полный абзац.. какай-такай уравень.. ента уравень - падвароцни.. зато весела.. усех СБГ с тремя вымученными очками! )))
superzina
12 Ноября 2022 в 18:58
А ты говоришь обсуждать !?
Что обсуждать ? Ничего не меняется .
Бесконечные пасы, перепасы и практически ни одного удара с дальней дистанции .
Или хотя бы со средней .
Вот игрок ,например Кузяев , уже в штрафной,по центру - бей . Нет , ищет кому отдать . И отдает в худшую позицию
CERG
12 Ноября 2022 в 19:09
Чтобы издалека бить нужно организовать коридорчик, а как это сделать без скорости, без мысли...
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