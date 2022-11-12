«Зенит» додавил худшую команду РПЛ и сохранил уверенный отрыв в чемпионате

«Зенит» гостил у «Торпедо» в рамках 17-го тура чемпионата России.

Первая с отрывом команда чемпионата против последней с отрывом команды чемпионата. «Торпедо» ещё и не повезло, время для встречи с «Зенитом» откровенно неподходящее. В прошлом туре «Ахмат» оборвал тысячу серий чемпиона, обыграв его в Санкт-Петербурге. Теперь Малком и Вендел должны завершить осеннюю часть чемпионата на мажорной ноте в гостевом матче против «Торпедо».

Однако москвичи были против. Промозглая московская погода встретила «Зенит» вроде бы родными нотками, преимущество питерцы захватили, а далее развить его никак не могли. Территория была за гостями, атаковали они чаще, но скоростей и острых передач катастрофически не хватало. Уныло смотрел за всем этим Клаудиньо, довольно неожиданно оставшийся в запасе, а Малком и Вендел больше мучились, чем играли.

Хоть какой-то остроты «Зенит» дал под конец первого тайма, просто вычеркнув 40 минут до этого. Вендел и Сергеев убежали два в одного, бразилец своевременной передачей превратил ситуацию в чистый выход один на один для Ивана, однако форвард «Зенита» ткнул мяч аккурат в корпус голкиперу «Торпедо». Следом ещё момент получил Сергеев, из пределов штрафной площади пальнув в сетку с внешней стороны.

«Торпедо» на фоне чемпиона смотрелось неплохо, но второй тайм Талалаев начал с тройной замены. Турищев, Лебеднко и Султонов вышли вместо Самсонова, Эркинова и Караева, а сценарий матча никоим образом не изменился. Опять территориальное преимущество «Зенита» при минимальных скоростях. Мучения чемпиона в «Лужниках» продолжались. После часа игрового времени устал за этим смотреть уже и Семак, выпустивший Клаудиньо и Кассьерру вместо Мостового и Сергеева.

Именно свежие игроки и сделали результат. Матео стянул на себя внимание трёх защитников, Клаудиньо откликнулся на передачу Малкома и с дуги штрафной площади вернул соотечественнику на точку пенальти. Малком выскочил на убойную позицию и легко пробил мимо Егора Бабурина – 0:1. Тут же мог залетать и второй, но выход Вендела и Кассьерры два в ноль загубил шикарный подкат защитника, прервавшего передачу на пустые ворота и к тому же отыгравшего в руки голкиперу. А в ответ случился шикарный удар Нетфуллина, который Кержаков в прыжке парировал у штанги.

Добил хозяев Клаудиньо. За 10 минут до конца матча откликнулся он на передачу Мантуана и с угла вратарской пробил точно в «шестёрку» - 0:2. Не так ярко, но всё-таки победил «Зенит», сделав самое главное. Питерцы могут не оглядываться на конкурентов, минимум 6 очков отрыва будет у действующего чемпиона на старте весенней части РПЛ.