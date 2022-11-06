Мостовой считает, что Дзюба усилит любой клуб РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в РПЛ. Ранее сообщалось, что 34-летний форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор». Стоит отметить, что в самом клубе пока никак не отреагировали на данную информацию.

«Любой российский клуб может взять его. На примере вчерашнего «Зенита» мы увидели, что он и там бы пригодился», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В этом сезоне на счету Дзюбы один забитый гол в пяти матчах с учетом всех турниров. В последних восьми встречах российский нападающий лишь дважды появился на поле.