«Зенит» озвучил состав на матч в «Лужниках», Чистяков в запасе

В субботу «Зенит» проведёт свой последний матч Премьер-лиги в 2022 году. Команда Сергея Семака сыграет против «Торпедо» в «Лужниках». Рулевой «сине-бело-голубых» принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Ловрен, Алип, Сантос, Кузяев, Барриос, Мостовой, Вендел, Малком, Сергеев.

Отметим, что защитник Дмитрий Чистяков, которого после игры с «Ахматом» отстраняли от основы, начнёт игру в запасе.

Матч между «Торпедо» и «Зенитом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.