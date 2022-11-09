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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что Дзюбу не пригласят команды из еврокубков

09 Ноября 2022 • 16:49 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, ранее российский форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Все зависит от Артёма и от его физической формы. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет», — цитирует слова Орлова Sport 24.

По мнению эксперта, Дзюба перестал усердно работать на тренировках, а в его возрасте наоборот нужно заниматься еще больше, как это делают Криштиану Роналду и Лионель Месси. Наставник «Зенита» Сергей Семак увидел это и убрал Дзюбу, добавил Орлов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Сергей Семак Артём Дзюба
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