Орлов считает, что Дзюбу не пригласят команды из еврокубков

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, ранее российский форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Все зависит от Артёма и от его физической формы. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет», — цитирует слова Орлова Sport 24.

По мнению эксперта, Дзюба перестал усердно работать на тренировках, а в его возрасте наоборот нужно заниматься еще больше, как это делают Криштиану Роналду и Лионель Месси. Наставник «Зенита» Сергей Семак увидел это и убрал Дзюбу, добавил Орлов.