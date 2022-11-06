Агент Чистякова прокомментировал вывод игрока из основного состава «Зенита»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на отстранение игрока от основной команды.

«Не хочу оправдывать Диму, он провел свой худший матч в карьере. Но в такие моменты хочется слышать слова поддержки от родного клуба, а не вот это все», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент рассказал, что пока не знаком со всеми подробностями, но конфликт был. При этом представитель Чистякова заявил, что провел беседу с генеральным директором «сине-бело-голубых» Александром Медведевым, которая ни к чему не привела.

Напомним, Чистяков был заменен на 32-й минуте матча «Зенита» с «Ахматом» (1:2), в котором он допустил результативную ошибку.