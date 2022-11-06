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Агент Чистякова прокомментировал вывод игрока из основного состава «Зенита»

06 Ноября 2022 • 15:16 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на отстранение игрока от основной команды.

«Не хочу оправдывать Диму, он провел свой худший матч в карьере. Но в такие моменты хочется слышать слова поддержки от родного клуба, а не вот это все», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент рассказал, что пока не знаком со всеми подробностями, но конфликт был. При этом представитель Чистякова заявил, что провел беседу с генеральным директором «сине-бело-голубых» Александром Медведевым, которая ни к чему не привела.

Напомним, Чистяков был заменен на 32-й минуте матча «Зенита» с «Ахматом» (1:2), в котором он допустил результативную ошибку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Александр Медведев Андрей Талаев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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Zenituwka
06 Ноября 2022 в 16:51
Вот интересно , а бразильцам которые по 20-40 лямов стоят и катали вату 95 минут, не смогли забить какому-то Ахмату, никто воткнуть не хочет? Я конечно в шоке от игры Чистякова, но не стоит из него делать козла отпущения. Состав Зенита вполне позволял 5 отгрузить грозненцам и со смехом вспоминать эти косяки на первых минутах матча. Но Малкомы и Клаудиньи лупили то во вратаря, то выше ворот. Как по мне так нисколько не меньшие косяпоры... А про тренера, так я вообще молчу. Столько лет у руля, таких игроков предоставляют, а он до сих пор ничего вразумительного не предложил.
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