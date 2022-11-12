Иван Куарезма рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Зените»

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарезма рассказал о том, как проходит его адаптация в российском клубе.

Напомним, 25-летний футболист перешёл в стан «сине-бело-голубых» минувшим летом из «Коринтианса» на правах аренды. В текущем сезоне голкипер провёл в составе петербуржцев три игры, пропустив в них пять мячей и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Иван признался, что старается учить русский, так как ему бывает сложно из-за языкового барьера.

«Конечно, бывает трудно из‑за языкового барьера. Но я стараюсь — учу слова, советы, фразы, которые потом использую на поле», — приводит слова Ивана «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт сегодня, 12 ноября, против «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.