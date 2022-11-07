Лепёхин считает, что Дзюба способен помочь «Торпедо»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который ранее расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего футболиста заинтересованы «Торпедо» и «Локомотив».

Лепёхин считает, что такой игрок, как Дзюба, пригодится многим российским клубам.

«Я думаю, что, если он ещё сам хочет играть в футбол, то, безусловно, он поможет «Торпедо», и, может быть, не только «Торпедо». Он обладает такими качествами, которые можно использовать в нашей Премьер-лиге однозначно. Это футболист, способный выйти и решить исход матча», — цитирует Лепёхина Rusfootball.info.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. В России форвард защищал цвета «Спартака», «Зенита», «Ростова», тульского «Арсенала» и клуба «Томь».