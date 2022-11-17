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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Нынешний «Зенит» – это стабильность»

17 Ноября 2022 • 21:24 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о нынешнем положении дел в чемпионате России.

Специалист считает, что клуб с берегов Невы в данный момент находится в намного более выгодном финансовом и материальном положении, чем все остальные клубы Российской Премьер-лиги.

«Нынешний «Зенит» – это стабильность. У Семака есть кредит доверия. В том же «Спартаке» за последнее время сменилось три тренера. В ЦСКА с нового сезона работает Федотов, в «Динамо» — тоже новый наставник», - приводит слова Бышовца «Плеймейкер».

Эксперт сказал, что столичным коллективам потребуется далеко не один месяц для того, чтобы они смогли продемонстрировать свой лучший футбол.

Вместе с тем Бышовец обратил внимание на клуб из Ростова-на-Дону, который после 17 проведённых матчей занимает третье место в турнирной таблице. Тренер заявил, что такой успех – заслуга наставника ростовчан Валерия Карпина.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец РПЛ
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