Коноплёв — о Петржеле: «Все знали о его увлечении, он сам разрешал ходить в казино»

Бывший футболист «Зенита» Константин Коноплёв вспомнил времена выступлений под руководством Властимила Петржелы.

«Все видели и знали о его увлечении. Он и сам разрешал ходить в казино, и кто-то из футболистов ходил. Но не я. Я не азартный» — заявил экс-игрок петербургской команды в интервью «Спорт-Экспрессу». По его воспоминаниям, внутри коллектива все хорошо поняли тот момент, когда чешский специалист фактически перестал тренировать клуб, потеряв мотивацию.

Напомним, что Петржела руководил «Зенитом» в период с 2003 по 2006 год, выиграв с «сине-бело-голубыми» серебро российского чемпионата.