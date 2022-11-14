Рианчо: «Карпин и Семак — лучшие российские тренеры современности»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучших российских специалистов на данный момент.

«На мой взгляд, Карпин и Семак — лучшие российские тренеры современности. Не могу сказать, кто из них лучше. Они оба являются абсолютными профессионалами своего дела и оба используют современные методы работы», — заявил экс-тренер «красно-белых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, наставники «Зенита» и «Ростова» без особых проблем могли бы работать в европейских топ-клубах и соперничать друг с другом.

Напомним, что подопечные Семака и Карпина занимают первое и третье место в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги соответственно на момент долгой зимней паузы.