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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Карпин и Семак — лучшие российские тренеры современности»

14 Ноября 2022 • 22:31 Комментировать (2)
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучших российских специалистов на данный момент.

«На мой взгляд, Карпин и Семак — лучшие российские тренеры современности. Не могу сказать, кто из них лучше. Они оба являются абсолютными профессионалами своего дела и оба используют современные методы работы», — заявил экс-тренер «красно-белых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, наставники «Зенита» и «Ростова» без особых проблем могли бы работать в европейских топ-клубах и соперничать друг с другом.

Напомним, что подопечные Семака и Карпина занимают первое и третье место в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги соответственно на момент долгой зимней паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Рауль Рианчо
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Комментарии (2)
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ингерман
14 Ноября 2022 в 22:58
ай ентац чувак ужо не знаит с какова места к ним подпалзти.. оба физруки.. ну про флегму туц и так фсе ясно.. а вот карпухе пока везет нешутачна.. а тренеришка он никакущий.. уровню топа точна не соотвействуец.. да у нас таких и нету.. а амбицей выше крышы.. скора все в ентом убидяца.. )))
CERG
14 Ноября 2022 в 22:38
Слон и Моська))..
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