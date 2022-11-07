​Сборная Бразилии озвучила заявку на чемпионат мира

В понедельник сборная Бразилии озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, до старта которого остаётся менее двух недель. Главный тренер «селесао» Тите включил в заявочный лист таких игроков:

Алиссон, Эдерсон, Вевертон – Данило, Дани Алвес, Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао, Бремер, Алекс Сандро, Теллес – Каземиро, Фабиньо, Фред, Гимараэс, Пакета, Эвертон Рибейро – Неймар, Винисиус, Рафинья, Антони, Родриго, Жезус, Ришарлисон, Педро, Мартинелли.

Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира сыграет против Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).