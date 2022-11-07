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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная Бразилии озвучила заявку на чемпионат мира

07 Ноября 2022 • 19:34 Комментировать (2)

В понедельник сборная Бразилии озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, до старта которого остаётся менее двух недель. Главный тренер «селесао» Тите включил в заявочный лист таких игроков:

Алиссон, Эдерсон, Вевертон – Данило, Дани Алвес, Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао, Бремер, Алекс Сандро, Теллес – Каземиро, Фабиньо, Фред, Гимараэс, Пакета, Эвертон Рибейро – Неймар, Винисиус, Рафинья, Антони, Родриго, Жезус, Ришарлисон, Педро, Мартинелли.

Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира сыграет против Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
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Комментарии (2)
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NOBODY
07 Ноября 2022 в 19:35
оооо...урод из помойки все же в составе......ну что им мало прошлого чемпа? когда из-за этого клоуна профукали очередной чемпионат?????
ARTUR
07 Ноября 2022 в 20:18
Я Неймарчика тож не особо жалую , мне кажется что он может намного больше , в этом сезоне получив парочку хороших пинков сначала от владельцев клуба , потом лещей надавал ему мбапа и таки он заиграл , не феерично ,но все же более качественно и более ответственнее что ли , может дошло что годы уже тю тю..и котировки его стремительно падали , а это значит что нового супер контракта уже фигушки , думаю на этом Мундиале его шанс показать все что он умеет ибо это скорее всего его лебединая песня..
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