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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мележиков – о Fan ID: «Что касается посещаемости, уверен, что она упадёт»

20 Ноября 2022 • 10:11 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию касательно паспорта болельщика.

Специалист сообщил, что процесс подготовки «Открытие Банк Арены» к внедрению системы Fan ID идёт в соответствии с ранее составленным графиком. Полностью на сто процентов данный процесс должен быть завершён в феврале будущего года, сказал гендиректор «красно-белых».

«Что касается посещаемости, уверен, что она упадёт. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Против внедрения данной системы выступают фанаты абсолютного большинства клубов Российской Премьер-лиги. Секторы активной поддержки практически всех стадионов команд чемпионата России пустуют уже не первый месяц в знак протеста против Fan ID.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Болельщики Фанаты fan id Евгений Мележиков
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