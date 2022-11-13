Нигматуллин: «Локомотив» много экспериментирует»

Михаил Галактионов официально покинул «Пари НН» и присоединился к московскому «Локомотиву», который занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. Назначение Галактионова прокомментировал Руслан Нигматуллин - бывший голкипер московских «Локомотив» и «Спартак», а также российской национальной команды. Он считает рискованным подобное назначение, объяснив причины своего скептицизма.

- Тренер еще ни разу не работал целый сезон в команде Премьер‑лиги. Это, конечно, смущает. Это эксперимент, который может сработать, а может и нет. "Локомотив" делает много экспериментов, но, к сожалению, в последнее время они все неудачные, - заявил Нигматуллин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На зимний перерыв московский «Локомотив» уходит на четырнадцатом месте в турнирной таблице российского чемпионата.