Канчельскис — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Дай бог, если в тройке финишируют — и то не факт»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» обойти «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

По мнению эксперта, «красно-белые» не относятся к числу тех команд, которые способны прыгнуть выше головы. Канчельскис считает, что даже возвращение российских команд в еврокубки выглядит более вероятным событием, чем чемпионство «Спартака».

«Сейчас с «Зенитом» никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке. Дай бог, если в этом году в тройке финишируют — и то не факт», — цитирует Канчельскиса Sport24.

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая с «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 12 ноября, против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.