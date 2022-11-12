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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Дай бог, если в тройке финишируют — и то не факт»

12 Ноября 2022 • 10:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 7 ч. 57 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» обойти «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

По мнению эксперта, «красно-белые» не относятся к числу тех команд, которые способны прыгнуть выше головы. Канчельскис считает, что даже возвращение российских команд в еврокубки выглядит более вероятным событием, чем чемпионство «Спартака».

«Сейчас с «Зенитом» никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке. Дай бог, если в этом году в тройке финишируют — и то не факт», — цитирует Канчельскиса Sport24.

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая с «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 12 ноября, против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
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