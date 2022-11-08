Мостовой: «Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги экс-президента московского клуба Леонида Федуна, ранее заявившей, что Мостовой достиг золотого дна.

«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее Мостовой, комментируя назначение бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции», заявил, что для иностранных специалистов чемпионат России — это золотое дно. На это высказывание эксперту и ответила Салихова.