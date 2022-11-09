Кечинов — о Каррере: «Его интересуют только деньги»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова Массимо Карреры, который не исключил вариант с работой в ЦСКА или «Зените». Напомним, 58-летний итальянский специалист возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

«Если он такие заявления делает, то его интересуют деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни «Спартаку», такого никогда бы не сказал», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 33 набранных очка после 16 туров.