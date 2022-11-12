Пруцев забил второй гол в ворота «Локомотива»

В центральном субботнем матче 17-го тура Премьер-лиги «Спартак» гостит у «Локомотива». На 22-й минуте Куинси Промес с пенальти открыл счёт в этом поединке. Достаточно быстро «красно-белые» упрочили свой перевес. Спустя семь минут прошла голевая атака гостей. Шамар Николсон от лицевой линии выполнил прострел на набегающих партнеров, и Данил Пруцев метко пробил по чужим воротам.

Счет стал 2:0, у «Спартака» хорошие шансы завершить 2022 год на втором месте, а «Локомотив», вероятно, останется в зоне стыковых матчей.

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