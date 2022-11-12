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«Спартак» закрыл РПЛ-2022 победой в дерби: кто из «красно-белых» хорошо отыграл против «Локомотива»

12 Ноября 2022 • 21:57 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Отличное дерби выдали «Спартак» и «Локомотив», порадовав болельщиков в последнем своём матче этого календарного года РПЛ. Радостными, конечно, уходят только фаны «красно-белых», увидевшие победу своей команды. Но и тут пришлось понервничать, после мощного первого тайма могли и потерять победу во втором. Абаскаль удивил дисциплинарными мерами для Соболева (Александр остался на скамейке запасных). А стандартные ходы – новая проба Зиньковского в основе и Литвинов-опорник не оправдали себя на все 100 процентов. А кто же помог добыть победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 13:12, в створ – 6:7, угловые – 9:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Локомотив Москва1:2Спартак Москва
  21'Промес Куинси (0:1)
  28'Пруцев Данил (0:2)
(1:2) Изидор Вильсон87'  
Худяков ДаниилМагкеев Станислав  49' 64' (Куликов Даниил ( 64') Баринов ДмитрийКузьмичёв ИванЖивоглядов ДмитрийКарпукас АртёмТикнизян НаирМарадишвили Константин 72' (Едвай Тин ( 72') Миранчук Антон  33'Раконьяц Марко 46' (Изидор Вильсон ( 46') Камано Франсуа 46' (Керк Джирано ( 46')
Запасные: Погостнов ЕгорМампасси МаркРаков ВадимЩетинин МихаилСавин АндрейМатюнин НикитаМитай Марио
Селихов Александр  90'Денисов Даниил  90'Чернов НикитаДжикия Георгий  68' 90' (Маслов Павел ( 90') Хлусевич ДаниилЗиньковский Антон 84' (Классен Леон ( 84') Пруцев Данил  86'Литвинов РусланЗобнин РоманПромес Куинси  49'Николсон Шамар  25' 58' (Соболев Александр Сергеевич ( 58')
Запасные: Зорин ДаниилМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрРассказов Николай
12 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,0. В первом тайме почти не видели мы Селихова, но за второй он знатно потрудился. Не сберёг от нервной концовки, но начаться всё могло намного раньше, не отрази Александр опаснейшие удары Керка и Миранчука. Всего пять спасений накопил голкипер «Спартака».

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. На правом фланге Денисов и сам был опасен, и Тикнизяна закрывал. В активе Даниила классный удар в перекладину и два обостряющих кросса, устроившие пожар в штрафной площади «Локомотива».

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Парочка по-настоящему классных подкатов была выполнена Джикией, даже в моменте с жёлтой карточкой он фолил оправданно и своевременно, уберёг команду от куда больших неприятностей.  Исправно выигрывал верх (3 из 3) у Камано и Раконьяца.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Менее надёжен был партнёр Джикии по центру обороны. Дважды Чернова прошил на дриблинге, после одного из таких эпизодов Миранчук очень опасно пробил. Да и в борьбе был слаб Чернов, «внизу» проиграв три эпизода из четырёх. Как раз из-под Никиты забил Изидор.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Достойно отыграли Хлусевич и Живоглядов, весь матч занимавшиеся нейтрализацией друг друга. Оба больше преуспели в разрушении, поэтому обошлось без особой яркости. Даниил 4 раза обокрал Дмитрия, тот его – пять, но Хлусевич активно поучаствовал в голе Пруцева.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,0. На месте опорного полузащитника появился Руслан, и вот в чём загвоздка. Разрушал он отлично – четыре отбора, пять перехватов, но в передачах (даже простых) ошибался часто. При этом, Литвинов совсем не обострял, играл просто, так что потери смотрелись странно.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 8,0. Абаскаль отдал Пруцеву правый полуфланг и совсем не прогадал. Моторный Данил просто растерзал всех своими подключениями из глубины. Очень вовремя прессинговал Пруцев, трижды вернул мяч «Спартаку» на чужой половине поля. Гол стал логичной наградой за отличный матч.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Очень блеклый матч от Зобнина. Вроде бы много было в кадре Романа, но толку – минимум. Частенько пускался в дриблинг и мяч терял, проиграл пять единоборств из восьми, и неожиданно слабо комбинировал с Промесом.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Заработанный и реализованный пенальти, четыре удара в створ ворот, две обостряющие передачи. Промес по традиции был самым главным звеном «красно-белой» атаки, меньше всех суетился, больше всех созидал.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 5,0. Настолько же заметен был Зиньковский, но выхлоп совсем разный. Хочется похвалить Антона за активность, но больше выделить нечего. Даже когда проходит дриблинг, получается он ради «красивого словца». Ни одного именно обостряющего действия, в основном – замедление собственной атаки.

ШАМАР НИКОЛСОН – 6,0. Слабый матч провёл и Шамар Николсон, единственной крутой комбинацией («стеночка» с Хлусевичем и голевая передача на Пруцева) вытянувший себя на среднюю оценку. Во всех остальных эпизодах Николсон действовал как-то нелепо: пасовал невпопад, плохо мяч обрабатывал, загубил два супермомента.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

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