Рахимов: «После 60‑й минуты «красно-зелёные» немного отпустили всё это, и у «Спартака» появились моменты»

Бывший наставник «Локомотива» Рашид Рахимов прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Спартака» (1:2).

Специалист отметил тот факт, что психологическая мотивация в первые десять минут поединка у футболистов «Локомотива» была несколько иной по сравнению с позднее происходившими событиями, а именно «красно-зелёные» старались поддавливать «Спартак» по всем направлениям.

«После 60‑й минуты «красно-зелёные» немного отпустили всё это, и у «Спартака» появились моменты. Мне кажется, что реакция на происходящее должна была произойти ранее», - цитирует Рахимова «Матч ТВ».