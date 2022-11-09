Кавазашвили – о словах Карреры: «Приветствую иностранцев, желающих работать в России»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о готовности Массимо Карреры вернуться в Россию.

«Приветствую иностранцев, изъявляющих желание работать в России при всей дискриминации европейских политиков. Молодец, Каррера! Тем более у него есть багаж, который называется успех. Если кто-то из руководителей футбольных клубов захочет пригласить Карреру, то ради бога! Никто не возражает», – заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, полагаться в текущей ситуации всё же нужно на отечественных специалистов, поскольку в ближайшие два-три года российский футбол не будет допущен до европейских соревнований. По словам Кавазашвили, только за готовность работать здесь и за хорошую память о России Карреру уже можно уважать.

Напомним, что ранее чемпион России – 2017 заявил, что возглавил бы ЦСКА или «Зенит» при наличии предложения от клубов.

