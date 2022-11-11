«Спартак» ищет центрального защитника – в шорт-листе 5 кандидатов

В зимнее трансферное окно «Спартак» планирует усилить свой состав, чтобы хорошо провести вторую часть сезона. Одна из задач московского клуба – подписание центрального защитника. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в шорт-листе «красно-белых» на эту позицию находятся 5 игроков. По нашим данным, трое из этих футболистов являются латиноамериканцами.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги второе место. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

В субботу, 12 ноября, «Спартак» проведёт дерби против «Локомотива» на поле соперника.