Временный тренер «Локомотива» игнорирует рекомендации легенд клуба

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Скорее всего, это был последний матч в должности временно исполняющего обязанности наставника «Локомотива» Андрея Федорова.

Как сообщает телеграм-канал «Ложе Прессы», наладить нормальную работу даже на короткий срок Федоров не сумел. В частности, он избрал достаточно спорную тактику игнорирования советов со стороны авторитетных для «Локомотива» бывших игроков - Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. И в результате «Локомотив» опустился уже на четырнадцатое место.