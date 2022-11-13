Тикнизян – о конфликте с болельщиком: «Я был не прав в той ситуации»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с болельщиком.

«Я был не прав в той ситуации. Но нельзя оскорблять, я этого не позволю. Можете критиковать меня за игру, но не оскорблять меня или мою семью. Я каждый раз стараюсь подходить к болельщикам, давать автографы», - сказал Тикнизян журналистам после матча с московским «Спартаком» (1:2).

Последние два домашних матча «железнодорожники» уступили с разницей в один мяч столичным клубам – в 15 туре это был ЦСКА, в 17 – «Спартак».

Поединок с «армейцами» «красно-зелёные» проиграли, пропустив один безответный мяч.

С «красно-белыми» же «железнодорожники» попытались вернуться в игру в самой концовке матча благодаря голу Вильсона Изидора за три минуты до окончания основного времени матча, однако по итогу большего «Локомотиву» добиться не удалось.

Как результат – столичный коллектив рискует оказаться в зоне вылета перед зимним перерывом.